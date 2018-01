Twitter cresce no mundo - Link - Estadão

O Twitter continua crescendo, e no mundo todo. Nada como as porcentagens impressionantes do Facebook, a maior rede social do mundo, mas o site de microblogging segue aumentando seu número de usuários de forma estável, como notou a consultoria comScore em uma pesquisa recente.

De acordo com o número da companhia de pesquisas, a rede cresceu de 83,8 milhões em abril para mais de 90,2 milhões, um mês depois – um aumento de 7,6%. Já de março para abril, o aumento foi de 5,5%.

Outra análise, dessa vez da consultoria Pingdom, mostrou que o site tem números parecidos de crescimento no mundo todo. A falha é que o estudo leva em conta apenas o Twitter.com, excluindo os dados de todos os aplicativos de terceiros. Os dados são incertos, portanto. Para executivo-chefe da empresa, Dick Costollo, o Twitter já conta com mais de 190 milhões de usuários, espalhados por aplicativos e pelo site principal.

Para a Pingdom, os países que têm puxado esse aumento são Brasil, Argentina, Colômbia, México e Venezuela, que desde janeiro de 2009 contam com um número significativo de adoções. Importantes para a expansão da rede, eles somam 150 milhões de usuários na internet.

Na Ásia, países como Índia, Japão, Coréia do Sul e Taiwan também aumentaram em participação:

Para completar, a Europa toda também. Os destaques são Itália, Espanha e Rússia, que têm 104 milhões de internautas: