Twitter cria função VIP para contas verificadas - Link - Estadão

Rede social lança filtros para interações recebidas por donos das “marcas azuis”

SÃO PAULO – Na quinta-feira, 12, além de anunciar o pedido para sua abertura de capital, o Twitter divulgou uma nova função para facilitar a vida dos donos de contas verificadas.

Obtidas normalmente por famosos e reconhecíveis por uma marca azul, as contas verificadas agora contarão com duas linhas do tempo alternativas para o usuário ver suas interações na rede social.

A “filtrada” põe de lado tweets considerados spam, e “verificada” mostra apenas menções e interações de outras contas azuis, que também são verificadas.

“Foi a maneira que nós encontramos de ajudar os donos dessas contas a lidar melhor com o alto número de interações em que eles são incluídos”, diz o comunicado. Atualmente, a novidade não está disponível para as versões móveis do Twitter, mas a equipe da rede social anuncia que isso deve ocorrer em breve.