Twitter cria sistema de alerta para desastres - Link - Estadão

Site quer ajudar usuários com avisos especiais de agências do governo norte-americano durante situações de emergência

Sistema quer funcionar de modo semelhante a serviço usado em Fukushima

SAN FRANCISCO – O Twitter, que está se preparando para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disse nesta quarta-feira que vai ajudar usuários com alertas especiais de agências do governo e auxiliar agências durante emergências.

Usuários que se cadastrarem vão receber notificações em seus smartphones por meio do aplicativo do Twitter bem como mensagens de texto (SMS) – considerando que eles entregariam seus números de celulares – de qualquer uma das dezenas de agências do governo que aderiram ao programa.

A Agência Federal dos Estados Unidos de Gerenciamento de Emergências, o serviço de Prevenção de Desastres de Tóquio e a Organização Mundial de Saúde estão entre os participantes.

O programa de alertas começa um ano após o Twitter ter exibido seu potencial durante o furacão Sandy, quando os moradores presos na costa leste dos EUA relataram o progresso da tempestade e procuraram ajuda na plataforma móvel.

Um serviço de ajuda semelhante desempenhou um papel nos esforços de resgate no Japão após o tsunami de 2011, disse o Twitter. O programa está disponível inicialmente nos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul e será expandido para outros países.

/ REUTERS