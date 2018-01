Twitter de Mano Menezes é invadido - Link - Estadão

O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, teve sua conta do Twitter invadida na madrugada desta segunda, 16. O invasor publicou uma montagem de Mano com o palhaço Bozo, e a mensagem “Sigam meu melhor amigo @BozoFamous Obrigado #bozofamous”. O perfil do técnico do Brasil tem 1,5 milhão de followers.

De manhã, Mano apagou a mensagem com cracker e publicou um tweet confirmando que seu Twitter havia sido, de fato, invadido. “Como vocês viram, minha conta no Twitter foi invadida. Por favor, ignorem a última mensagem postada em meu nome. Já estou reportando o fato.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook