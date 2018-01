Twitter depois da morte - Link - Estadão

O que acontece com uma conta de Twitter depois que o usuário morre? Até recentemente, nada – o perfil ficava no ar para sempre. Nesta terça-feira, no entanto, o site finalmente divulgou a sua política para a retirada de perfis de falecidos.

Aparentemente, tudo começou quando a repórter Adele McAlear, do site Death and Digital Legacy, fez um post reclamando que a ferramenta de recomendação que a rede de microblogging acabou de lançar estava sugerindo que ela adicionasse gente morta. Ao ver a matéria, o diretor criativo do Twitter Doug Bowman disse que a equipe de desenvolvedores em breve cuidaria disso.

Logo depois, o site publicou as novas regras. Quando notar que algum usuário cadastrado faleceu, você deve mandar para a equipe o seu nome completo, informações de contato e explicar qual era o seu relacionamento com a pessoa. Além disso, deve enviar uma evidência da morte (matéria de jornal ou obituário).

O Twitter ajudará a família fornecendo um backup de tudo que foi twittado publicamente, mas não deixará que ninguém tenha acesso à conta e nem às mensagens privadas. Logo depois, o perfil será deletado. Saiba mais aqui.