Twitter deve abrir escritório em São Paulo - Link - Estadão

O Twitter planeja abrir um escritório em São Paulo. A informação é do jornal argentino La Nación. “O Brasil é o maior mercado internacional do Twitter depois dos EUA”, disse ao La Nación a responsável pelo suporte e internacionalização do Twitter, Laura Gómez.

A empresa informou que o Twitter cresceu 420% na América Latina nos últimos seis meses. Gómez disse que a etada de tradução do Twitter para o português será iniciada dentro dos próximos meses, e “em algum momento, o Twitter abrirá um escritório em São Paulo”.

De acordo com ela, os usuários brasileiros são responsáveis por 16% de todos os tweets publicados na plataforma. O volume é tão grande que os engenheiros do Twitter pretendem ajustar os algoritmos dos Trending Topics para computar melhor os comentários dos brasileiros, já que o mecanismo leva em conta o tamanho do país, e não só quantidade de usuários que falam sobre o tema.