Twitter deve lançar aplicativo de música - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Twitter deve lançar até o fim da próxima semana um aplicativo de música para o sistema iOS. Segundo o blog All Things D, o novo app vai sugerir artistas e músicas para serem ouvidos baseado em informações do perfil, como as contas que o usuário segue.

Site com a hashtag #music (música) já está no ar, mas só para convidados. FOTO: Reprodução

A empresa não fez nenhum pronunciamento oficial sobre o aplicativo. No entanto, uma página com hashtag #music (música, em inglês) já está no ar na internet, mas apenas convidados podem fazer o login. Especula-se que o download seja liberado ao público até o fim da próxima semana.

Outras funções do aplicativo incluem a possibilidade de assistir clipes por meio de serviços integrados como o iTunes e ouvir música pelos serviços de compartilhamento de áudio SoundCloud e Vevo.

O apresentador da versão norte-americana do programa American Idol, Ryan Seacrest, tweetou na quinta-feira, 11, que “estava amando testar o aplicativo”.

Ontem, o Twitter anunciou a compra do serviço de transmissão de música We are Hunted. Em um post no site oficial, os fundadores do site afirmaram que não podem revelar o que farão no Twitter e que os atuais serviços da empresa serão encerrados. O Twitter, por sua vez, deu boas-vindas a nova empresa em uma conta oficial no Twitter.

Procurada pelo Link, a assessoria de imprensa do Twitter no Brasil não se pronunciou sobre o novo aplicativo.

