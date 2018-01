Twitter deve realizar IPO dia 15 de novembro - Link - Estadão

Empresa deixou informação escapar em documento registrado na Comissão de Valores Mobiliários nos EUA

SÃO PAULO – Um relatório divulgado pela empresa de pesquisa financeira PrivCo na quarta-feira, 9, concluiu que o Twitter entrará na bolsa de valores no dia 15 de novembro.

Segundo o relatório, a empresa revelou a informação “sem querer”, já que em uma versão anterior do documento S-1 registrada pelo Twitter na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), consta que o prazo para os funcionários venderem ações restritas para cobrir obrigações de impostos é 15 de fevereiro de 2014.

Normalmente, esse prazo é de 90 dias após a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicando a intenção da empresa fazer o IPO em 15 de novembro. “Os conselheiros do IPO do Twitter escorregaram” ao colocar esse prazo, diz o documento.

Fontes próximas ao negócio já haviam relatado que o IPO deveria ser realizado antes do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, comemorado no fim de novembro, segundo reportagem da Reuters. No entanto, como o Twitter entrou uma nova versão da S-1 na SEC, podem ter ocorrido alterações.

Outras informações inéditas sobre o Twitter vieram a público no início do mês, quando os dados do pedido de abertura de capital da empresa se tornaram públicos.

Na documentação enviada, o Twitter afirma que tem mais de 215 milhões de usuários ativos por mês, que trocam cerca de 500 milhões de mensagens por dia. Cerca de 75% dos usuários acessaram o website por meio de dispositivos móveis no segundo trimestre deste ano.

Chamou a atenção do mercado o fato da site ainda não ser rentável. Em 2012, a empresa teve uma receita de US$ 316,9 milhões, mas registrou prejuízo líquido de US$ 79,4 milhões. No primeiro semestre deste ano a receita foi de US$ 253,6 milhões, com prejuízo de US$ 69,3 milhões.

O Twitter divulgou na semana passada por meio de um tweet que pretende levantar até US$ 1 bilhão com seu IPO. A companhia não revelou em que bolsa será listada, mas deve ser negociada sob o símbolo TWTR. O IPO está sendo liderado pelo Goldman Sachs, com a ajuda do Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, Allen & Co e CODE Advisors.