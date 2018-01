Twitter e Facebook criam canais específicos para acompanhar a Copa - Link - Estadão

Será que vale xingar a mãe do juiz do Facebook? FOTO: Reprodução Será que vale xingar a mãe do juiz do Facebook? FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Agora não tem mais jeito: a dois dias da Copa, parece que nada nega que vai ter Copa mesmo, e talvez seja hora de se preparar e escolher o melhor jeito de torcer. As redes sociais estão ligadas nisso e prepararam maneiras específicas para se acompanhar a Copa do Mundo: enquanto o Twitter aposta em hashtags e bandeirinhas coloridas, o Facebook criou uma timeline com os temas que vão bombar durante o torneio.

Com o endereço de facebook.com/worldcup, o Trending in the World Cup (versão brasileira Herbert Richards: Popular no Mundial) é uma timeline específica com posts coletados automaticamente pelo algoritmo de publicações da rede social de Mark Zuckerberg, querendo te avisar dos gols, partidas e histórias. Por enquanto, a página contém fotos de jogadores chegando ao País, posts sobre os protestos e até mesmo a Ana Maria Braga com receitas para ver os jogos de barriga cheia.

FOTO: Reprodução

Outra recurso divulgado pelo Facebook é o Fan Map, que mostra onde os principais jogadores do torneio têm mais fãs. Como era de se esperar, Neymar reina absoluto no Brasil e em boa parte da América Latina, enquanto o alemão Ozil é um dos mais queridos no Oriente Médio, e Cristiano Ronaldo e Messi brigam pela primeira posição nos EUA. Além disso, o Facebook criou um personagem, o Facebook Ref (algo como o Juizão do Facebook), que deverá discutir lances de arbitragem e jogadas durante o torneio.

FOTO: Reprodução

Já o Twitter está apostando na identificação dos torcedores para empolgar a linha do tempo de seus usuários durante a Copa do Mundo. Durante o torneio, será possível usar avatares específicos da seleção de sua escolha, customizar sua foto e até mesmo mostrar seu entusiasmo com as Hashflags, que voltaram depois do sucesso na Copa de 2010. Tratam-se de hashtags de três letras que, quando utilizadas, mostram a bandeira de cada país. A do Brasil é #BRA, enquanto a da Croácia é #CRO. Veja a lista completa na figura abaixo.

Vai ter copa sim, e aparentemente vai ter muito tuíte também. http://t.co/GMoJstpZn3 pic.twitter.com/UETA3STbu2 — Jacqueline Lafloufa (@jacquelinee) June 10, 2014

Claro que já tem muita gente fazendo piada com essas bandeirinhas em trocadilhos maravilhosos, né? Dá uma olhada aqui embaixo.