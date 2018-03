SÃO PAULO – O Link Estadão participa nesta sexta, às 15h, de uma entrevista com o deputado federal e relator do projeto do Marco Civil da Internet, Alessandro Molon (PT-RJ), pelo Twitter. Interessados em participar da discussão podem enviar suas perguntas usando a hashtag #MolonResponde ao nosso perfil na rede @EstadaoLink. Os jornalistas do Estado vão participar da conversa com a hashtag #EstadaoLink.

Ainda tem dúvidas sobre o projeto de lei aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados? Agora é uma boa hora de tirá-las. O papo começa às 15h e deve durar uma hora. Participe!

Acompanhe pelo @EstadaoLink e pelo @Estadao.