Twitter é processado por inflar ação em IPO - Link - Estadão

NOVA YORK – Duas instituições financeiras estão processando o Twitter por ter supostamente usado um artifício para inflar o preço das ações de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Segundo a Precedo Capital Group Inc., com sede em Scottsdale (Arizona) e a Continental Advisors, de Luxemburgo, elas conseguiram alinhavar investimentos de US$ 278 milhões para o IPO durante um roadshow, em setembro do ano passado, mas as vendas acabaram sendo canceladas pela rede social.

As instituições querem indenização total de US$ 124 milhões, incluindo US$100 milhões por danos morais.

O Twitter, que planeja se tornar uma empresa de capital aberto antes do Dia de Ação de Graças, tem como objetivo vender 70 milhões de ações, no maior IPO de uma empresa de tecnologia desde a do Facebook, no ano passado.

Em comunicado na semana passada, o Twitter sugeriu uma faixa de preços entre US$ 17,00 e US$ 20,00 para suasações. Se o IPO sair no teto do intervalo, o valor de mercado da empresa chegará a cerca de US$ 12,5 bilhões.

No processo, o Twitter é acusado de tentar garantir, de forma artificial, um preço de pelo menos US$ 19,00 por ação, prejudicando o público porque o preço de seu IPO não vai se basear em sua relação preço/lucro nem em valores de balanço.

