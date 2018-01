Twitter em português - Link - Estadão

??? O site inaugurou sua versão traduzida em português nesta terça-feira

Perfil oficial do Twitter em português. FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – A força-tarefa para traduzir o Twitter para português do Brasil foi concluída. O trabalho voluntário na Central de Tradução do Twitter começou no dia 11 de maio e, segundo post no blog oficial, em três dias tudo estava pronto. A partir desta terça-feira, os usuários brasileiros podem usar o site no idioma do País.

Para passar o seu Twitter para português acesse Settings -> Account -> Language, e mude escolha a opção Português. Agora, “mentions” vira “menções”, “what’s happening?” foi traduzido como “o que está acontecendo?”, “Who to follow” virou “Quem seguir”, “retweet” é um simples “retweetar” e “Trending Topics” virou um curioso “Tópicos da Tendência” — e já está provocando reaçõe na rede.

Além do site tradicional, a versão traduzida também estará disponível para o aplicativo do Twitter para Android e na versão do site para celulares, no endereço http://mobile.twitter.com. A equipe diz estar trabalhando para que usuários de outros sistemas operacionais tenham a versão em seus celulares.

No post do blog oficial em português, o Twitter indica ainda alguns perfis de brasileiros “interessantes” a serem seguidos, são eles: @blogplanalto, que “tweeta notícias oficiais sobre a Presidenta do Brasil @dilmabr”; o do apresentador celebridade Luciano Huck (@HuckLuciano), que “comenta sobre tudo”; o empresário @EikeBatista; o jovem santista Neymar Júnior (@Njr92) que “comemora as vitórias do seu time e conversa com seus amigos” e o da cantora Preta Gil (@PretaMaria) que “responde seus fãs e tweeta sobre sua carreira, projetos atuais, e, como filha do ex-ministro da Cultura, fala sobre política e notícias sobre cultura”.

Dados da comScore colocam o Brasil como o segundo país (21,8%) que mais utiliza o site para se comunicar, o primeiro é a Holanda (22,3%) e o terceiro a Venezuela (21,1%).

Veja um vídeo que explica como funciona o sistema de traduções da plataforma: