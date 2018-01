Twitter está contratando no Brasil - Link - Estadão

Empresa abre três vagas para área de vendas e marketing; escritório seria aberto até o final de 2012

SÃO PAULO - O Twitter está com três vagas abertas em São Paulo. Todas são para a área de vendas e marketing. A abertura confirma a notícia do Financial Times de que a empresa abriria uma escritório no País até o final de 2012.

—-

Todas as vagas exigem mais de dez anos de experiência. A primeira é para diretor de vendas, profissional que será o responsável por educar e influenciar o mercado brasileiro sobre o Twitter, além de buscar oportunidades para marcas e parcerias.

O diretor se reportará diretamente ao diretor global de marketing e vendas do Twitter, que fica no QG da empresa, em São Franciso. Ainda para a área de vendas, o Twitter procura por aqui um profissional da área de planejamento para desenvolver e acompanhar propostas com os clientes.

A terceira vaga é para ‘brand advocate’, profissional que percorrerá agências de publicidade e outras empresas divulgando e fortalecendo a marca do Twitter.

A abertura das vagas coincide com o que publicou o Financial Times: o Twitter que ampliar a relação com as agências de publicidade e aumentar seus negócios no País. O Brasil, porém, não seria prioridade – antes daqui o Twitter deverá abrir escritórios em países de língua espanhola.

O Twitter já está presente fisicamente em Nova York, Londres, Japão e Irlanda, além da sede, que fica em São Francisco. Há planos de expansão para Alemanha, Holanda, Espanha, França e Itália.

O Brasil é um mercado cada vez mais importante para as redes sociais – tanto é que o Facebook, Wikipedia, o LinkedIn e o Tumblr já abriram escritórios por aqui. Só faltava mesmo o Twitter.