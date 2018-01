Twitter fará nova rodada de capitalização - Link - Estadão

Site de microblogging quer levantar ‘centenas de milhões de dólares’, aumentando seu valor para US$ 7 bi

SAN FRANCISCO – O Twitter está planejando levantar “centenas de milhões de dólares” em uma nova rodada de capitalização, segundo informações do Wall Street Journal.

A nova rodada avalia o site de microblogs em até US$ 7 bilhões, afirmou o jornal, em linha com o valor de recentes transações envolvendo ações do Twitter no mercado secundário.

“Não comentamos sobre nossas finanças nem especulações sobre nossas finanças”, disse um porta-voz da empresa.

Em dezembro, o Twitter obteve US$ 200 milhões em uma capitalização liderada pela gestora de fundos de venture capital Kleiner Perkins, avaliando a companhia em US$ 3,7 bilhões.

Em fevereiro, a gestora de fundos venture capital Andreessen Horowitz fez aporte de US$ 80 milhões no Twitter por meio de compras no mercado secundário, avaliando a empresa em US$ 4 bilhões.

/ REUTERS