Twitter faz 5 anos - Link - Estadão

O aniversariante Twitter completa nesta segunda-feira, e seu quinto aniversário, data esta marcada pelo suposto primeiro tweet publicado. Escrito por Jack Dorsey, um de seus fundadores, em 21 de março de 2006, a mensagem dizia “Just setting up my twttr”, o nome de batismo da rede de microblogging. O site, avaliado em cerca de US$ 8 bilhões e desejado por gigantes, pode chegar a uma rentabilidade de US$ 150 milhões neste ano, e deve estar próximo de 1 bilhão de usuários. E esses são apenas alguns dos outros vários números assustadores ou impressionantes – como preferir.

Jack Dorsey, Evan Willians e Biz Stone (autor de post comemorativo no blog oficial) criaram o serviço pensando em um aplicativo para celulares, gratuito, no qual poderiam ser trocadas mensagens curtas muito rapidamente. A coisa toda evoluiu e hoje o Twitter faz parte do dia a dia de milhões de pessoas.

No seu aniversário o Twitter fez um site e um vídeo com celebridades (Snoop Dogg), autoridades (Hillary Clinton) e outras pessoas de destaque perguntando a eles por que usam a ferramenta, quem seguem, que assuntos lhes interessam e como exploram o mundo ao redor (veja o vídeo abaixo).

O Twitter foi o meio escolhido por diferentes povos reprimidos no mundo todo para tornar uma realidade local, algo de conhecimento do mundo (China, Mumbai, eleições no Irã, Egito); o Twitter foi a ferramenta utilizada por personalidades públicas ou famosas para se comunicar de um modo simples e direto com seus eleitores, fãs, parceiros de profissão (Justin Bieber, Ronaldo, Dalai Lama, Chávez e Dilma).

Foi também o meio disponível para o repasse de informações em desastres naturais como terremotos (Haiti, Japão) e enchentes (Rio de Janeiro); e humanos, como o vazamento de petróleo no Golfo do México. Ser o mais seguido no Twitter virou uma questão de honra, uma “bobagem” que ficou evidente na corrida do ator Ashton Kutcher para ser o primeiro a ter 1 milhão de seguidores, feito realizado recentemente por Charlie Sheen sem muito esforço — mas com muito Tiger Blood.

Hoje em dia, a rede já tem uma cara própria e não se confunde mais com outros site como Facebook, mas como o Twitter vai estar daqui 5 anos? Qual será a sua cara? E como as pessoas o estarão utilizando? Dê sua opinião.

Números

- O tempo que levou desde o primeiro tweet em 21 de março de 2006 até o tweet de número 1 bilhão foi de 3 anos, 2 meses e 1 dia.

- Atualmente o tempo que se gasta para usuários gerarem 1 bilhão de tweets é de uma semana

- 50 milhões de tweets é a média diário de um ano atrás. Mês passado esse número, por dia, foi de 140 milhões. Só no dia 11 de março foram enviados 177 milhões de tweets.

- Recorde de tweets por segundo: o de 456 “TPS” do dia 25 de junho, quando Michael Jackson morreu, foi batido pelo ano novo no Japão: 6.939 até 4 segundos após a virada do ano.

- 572 mil novas contas foram criadas só no dia 12 deste mês, enquanto 460 mil foi a média diária do mês passado.

- O número de usuário que acessam o aplicativo do Twitter por celular crescer 182% no ano passado.

- O número de funcionários da empresa saltou de 8, em janeiro de 2008, para 400, nos dias atuais.