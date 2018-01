Twitter faz acordo com EUA - Link - Estadão

O Twitter chegou a um acordo com o governo dos Estados Unidos depois de ser acusado de colocar em perigo a privacidade dos usuários do site ao não proteger suas informações pessoais.

Como parte do acordo, o Twitter concordou estabelecer um programa de segurança, controlado independentemente, de acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês).

“Quando uma empresa promete aos consumidores que suas informações pessoas estão seguras, deve cumprir com essa promessa”, disse David Vladeck, diretor do Escritório de Proteção ao Consumidor, do FTC, em um comunicado. Ese uma empresa permite que os consumidores indiquem que sua informação é privada, a empresa deve garantir uma segurança suficiente, acrescentou.

“Os consumidores que utilizam os sites de redes sociais podem escolher compartilhar certa informação com os outros, mas têm o direito de assumir que sua informação pessoal será confidencial e segura”, disse Vladeck.

(REUTERS)