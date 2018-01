Twitter inaugura operação no Brasil - Link - Estadão

Executivos enfatizaram que audiência no País continua forte e defenderam regulação nos moldes do Marco Civil da Internet

Shailesh Rao (VP de Operações Internacionais do Twitter) e Guilherme Ribenboim (Diretor do Twitter no Brasil) em evento em São Paulo. FOTOS: Filipe Serrano/Estadão

SÃO PAULO – O Twitter negou nesta quarta-feira, 5, que a quantidade de usuários esteja diminuindo no Brasil, ao contrário do que indicavam pesquisas da Comscore divulgadas em setembro. “Não comentamos dados de terceiros, mas não estaríamos abrindo um escritório aqui se a audiência fosse ruim”, disse o vice-presidente de operações internacionais Shailesh Rao, em encontro com jornalistas para a inauguração oficial de suas operações no Brasil nesta quarta-feira, 5.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Rao também acrescentou que as pesquisas não levam em conta a audiência móvel, por smartphones. “O que não se calcula é a quantidade de usuários por celular. Em média, 60% dos usuários usam o Twitter por celular e alguns países é ainda maior. No Reino Unido chega a 70% e no Japão, a 80%.”

A inauguração da representação brasileira do Twitter marca mais uma fase da expansão internacional do Twitter. Fora dos Estados Unidos, a rede social tem escritórios no Reino Unido e no Japão, e agora no Brasil. Com a sede em São Paulo, o Twitter espera se aproximar de anunciantes, empresas de mídia e parceiros para conseguir aumentar sua presença e a receita com seus produtos de publicidade — tweets, tendências e contas patrocinadas. Segundo o executivo, o Brasil está entre os cinco principais países que mais usam o Twitter, mas não quis falar em números. Ao todo, há 140 milhões de usuários ativos por mês e cerca de mil funcionários.

Marco Civil. Questionado por uma jornalista sobre a posição do Twitter sobre o Marco Civil da Internet, o diretor do Twitter no Brasil, Guilherme Ribenboim, disse que é importante que haja uma regulamentação específica “para defender os usuários e o ecossistema” da internet no Brasil.

“É importante para inovar, para deixar as regras mais claras. Dito isto, temos que avaliar o texto final, e isto ainda não aconteceu”, disse Ribenboim. O projeto do Marco Civil tramita no Congresso, mas os deputados ainda não entraram em consenso para votar o projeto. Nesta quarta, havia a possibilidade de o texto ser colocado na pauta, mas a votação foi adiada outra vez.

Popularidade. O Twitter também divulgou os números dos eventos brasileiros mais populares na rede social em 2012. A final da Libertadores foi o evento mais twittado do ano até agora, com 3.548 tweets por minuto, seguido do último capítulo da novela Avenida Brasil (3.031), do primeiro jogo da final da Libertadores (2.754), do falecimento de Chico Anysio (2.265) e do penúltimo programa do The Voice Brasil (2.068).

Os executivos também enfatizaram a presença do Twitter quando se trata de eventos transmitidos pela televisão, seguindo a tendência de smartphones e tablets se tornarem a segunda tela enquanto as pessoas assistem à TV.