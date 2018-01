Twitter inclui publicidade no celular - Link - Estadão

Aplicativos do Twitter para iPhone e Android agora vão exibir os tweets e contas patrocinados

BANGALORE – O Twitter vai expandir seu programa de publicidade para seus aplicativos para iPhone, da Apple, e para os aparelhos com o Android, do Google, na esperança de melhor servir sua base de usuários móveis e de aumentar a sua receita.

Tweets patrocinados serão exibidos na timeline dos aplicativos. FOTO: DIVULGAÇÃO

A empresa, que vende os “tweets patrocinados” e promove as “contas patrocinadas” para seus consumidores, agora vai incluir os anúncios na timeline de seus aplicativos. O anúncio foi feito em um post em seu blog nesta terça-feira, 28.

Até então, os “trending topics patrocidade” e os “tweets patrocinados” só eram exibidos em uma página de buscas quando o usuário entrava no Twitter em um iPhone ou smartphone Android.

Com o crescimento de usuários de smartphones e tablets como seu principal aparelho de acesso à internet, serviços online que têm receita com publicidade estão se voltando para as pequenas telas. Cerca de 55% dos 100 milhões de usuários ativos do Twitter entram no serviço a partir de um celular.

O Facebook, que gera 85% de sua receita a partir de publicidade em seu site, também tem testado a exibição de anúncios em seu aplicativo móvel.

O Twitter já está exibindo as contas patrocinadas para os usuários do iPhone e passará a exibir os tweets patrocinados nas próximas semanas.

Inicialmente, só um pequeno número de usuários vão ver os tweets patrocinados em seus celulares, de acordo com o Twitter.

Desde 2010, a equipe de vendas do Twitter tem oferecido os “tweets patrocinados” a grandes empresas aprovando caso a caso, mas neste mês, o Twitter lançou um serviço parecido que permitirá a pequenas empresas comprarem um espaço para anúncios.

Apesar de estar avaliado em US$ 8 bilhões, o Twitter ainda não tem um modelo significativo de receita.

