Twitter indica primeira mulher para seu Conselho - Link - Estadão

Indicação veio após críticas ao CEO Dick Costolo de não contar com mulheres no expediente da empresa

SÃO FRANCISCO – O Twitter nomeou nesta quinta-feira, 5, Marjorie Scardino, ex-presidente executiva da Pearson, para seu Conselho de Administração, após críticas de que faltava diversidade nos altos postos da companhia.

A adição de Marjorie, que também é ex-presidente do The Economist Group e ex-membro do Conselho da Nokia, aumenta o Conselho do Twitter para oito membros.

O Twitter, que abriu capital no mês passado, foi pesadamente criticado por ter um Conselho formado por apenas homens nas vésperas de sua bem-sucedida oferta pública.

/REUTERS