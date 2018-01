Twitter influencia discurso de ódio online - Link - Estadão

Pesquisa indica que o Twitter ajudou a aumentar em 30% a disseminação de discurso de ódio em fóruns

SÃO FRANCISCO – O uso da plataforma Twitter ajudou a aumentar em 30% a disseminação de discursos de ódio em fóruns online no último ano, de acordo com um relatório do Simon Wiesenthal Center.

Atualmente, o grupo de defesa dos direitos humanos localizado em Los Angeles está rastreando 20 mil sites com alguma relação a incitação de ódio e terrorismo. Anteriormente, segundo um estudo a ser apresentado nesta quarta-feira, 8, em Washington, nos EUA, eram cerca de 15 mil sites por ano.

De acordo Rabbi Abraham, associado do Simon Wiesenthal, redes sociais como Twitter, Facebook e o site de vídeos YouTube deveriam restringir a disseminação de discursos de ódio ou de conteúdo que auxilie grupos terroristas. Segundo ele, eventos como a recente maratona de Boston enfatizam a necessidade de que parte do conteúdo seja bloqueado pelos provedores de conteúdo. De acordo com oficiais norte-americanos, os ataques teriam sido motivados por ensinamentos de radicais islâmicos na internet.

Enquanto representantes do Facebook e de outras empresas de internet têm tido reuniões regulares com a organização de Cooper a fim de encaminhar preocupações relativas a conteúdo, a rede de microblogs não o fez, afirma o relatório. ”O Twitter está se permitindo ser a plataforma a um clique de bibliotecas completas de material terrorista”, afirmou Cooper em entrevista.

Jim Prosser, porta-voz da sede do Twitter em São Francisco, relatou que a empresa defende um serviço de comunicação global que propicie variedade de vozes, ideias e perspectivas. “Como política da empresa, nós não intermediamos conteúdo ou intervimos em disputas entre usuários”, disse ele em um comunicado por e-mail. “No entanto, abusos ou assédios específicos podem constituir uma violação das regras e termos de serviço do Twitter.”

O crescimento observado da disseminação de discursos de ódio pela internet pode ser mais lenta do que os benefícios proporcionados pelas mídias sociais. O Twitter, por exemplo, rastreou mais de 400 milhões de publicações por dia em novembro do ano passado – o dobro da atividade de junho de 2011, disse Prosser.

Mídias sociais enfrentam dilemas difíceis na tarefa de equilibrar a permissão da liberdade de expressão de seus usuários e as regras contra a disseminação de discursos de ódio em seus termos de serviço. Em outubro do ano passado, o Twitter bloqueou e baniu a conta de um grupo neonazista alemão para os usuários do país – a primeira vez, segundo a empresa, que o Twitter censurou conteúdo.

