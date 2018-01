Twitter já é mais frequentado que Orkut; diz pesquisa - Link - Estadão

Apesar de perder em frequência, o Orkut ainda é a rede social com o maior número de usuários cadastrados: quase 90%, contra 80% do Twitter e YouTube, e 57% do Facebook. A pesquisa ainda ressalta que a forma de interação do usuário com o site varia entre as redes analisadas, com o Twitter sendo mais usado para a leitura de notícias, enquanto o Orkut serve para contato entre amigos.