Twitter Labs para aplicativos? - Link - Estadão

Aqueles que usam o Google – e quem não usa? – já estão acostumados com o Labs, site que a empresa descreve como “um playground onde usuários aventureiros podem brincar com protótipos das nossas idéias mais loucas e falar diretamente com quem as desenvolveu”. Alguns dos anúncios recentes do laboratório de ideias são a tecla que desfaz o envio de um e-mail no Gmail e a busca de imagens similares no Google. Legal, né?

Tão legal que, ao que parece, os desenvolvedores do Twitter gostam tanto do projeto do Google que decidiram criar o seu nos mesmos moldes. A rede de microblogging está planejando criar um site similar ao Labs para demonstrar os futuros aplicativos do site, como o engenheiro Britt Selvitelle deixou escapar em seu Twitter: “Foi ótimo falar da Conferência Future of the Web Apps hoje! Eu acabei mencionando o Twitter Labs? Whoops!”.

Já existem centenas de aplicativos usando a API do Twitter, que é aberta. A diferença com o Labs é que os add-ons seriam oficiais, integrados ao site. Aguardemos.