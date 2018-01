Twitter lança aplicativo em HTML5 - Link - Estadão

Nova versão do aplicativo para iPad promete ter melhor usabilidade e facilitar a incorporação de elementos multimídia

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nessa quarta-feira, 3, que está lançando uma nova versão do seu aplicativo para iPad, que agora será construído na linguagem HTML5, que melhora a usabilidade e torna mais simples a incorporação de elementos multimídia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

De acordo com os responsáveis pelo serviço, a nova versão do app já deve estar disponível para os usuários do tablet na semana que vem, e trará uma renovada tecnologia de reconhecimento do toque e um melhor aproveitamento da plataforma da Apple.

A linguagem HTML 5 vem sendo testada desde 2008, mas ainda não são muitos os aplicativos que a usam – a maioria ainda são escritos com a ajuda do Flash, da Adobe. Fora dos aparelhos da Apple por uma decisão comercial e técnica de Steve Jobs, que diz que o Flash é lento e consome bateria demais, os desenvolvedores começaram a prestar mais atenção na nova linguagem, que deve ganhar mais espaço nos próximos anos justamente por causa do iPad.