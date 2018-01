Twitter lança ferramenta para análise de tráfego - Link - Estadão

Serviço mostrará dados detalhados sobre tráfego que vem do Twitter

O Twitter decidiu transformar uma tecnologia da start-up BackType, adquirida em julho, em um novo produto para administradores de sites, o Twitter Web Analytics, que segue o mesmo modelo de outros serviços do tipo e mostra quanto do tráfego de cada página depende do serviço de microblogging.

Com as informações detalhadas será possível monitorar melhor e aprimorar estratégias para fazer o conteúdo se espalhar por lá. Alguns parceiros da empresa ganharão acesso ainda nesta semana, mas a ferramenta só deve ser liberada para todos nas próximas semanas.

O serviço gratuito e atualmente em beta mostrará dados sobre a quantidade de conteúdo compartilhado no Twitter, sobre o tráfego que a plataforma devolve para o website e sobre a performance dos botões anexados ao código de sites e blogs.