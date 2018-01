Twitter lança ferramenta para expandir base de usuários - Link - Estadão

O Twitter lançará em breve uma API que permitirá que novos usuários se cadastrem no serviço por meio de sites de terceiros. Ainda não aberta

ao público, a ferramenta será usada para aumentar ainda mais os cadastrados na página de microblogging, e já está em testes no guia norte-americano Citysearch.

O Twitter já permite hoje que usuários acessem quase todas as suas funcionalidades por meio outras páginas: seus usuários podem se logar, checar a timeline, mandar mensagens, criar listas e embedar uma busca em um blog. A API aberta de cadastro segue nessa linha de pensamento distribuído, que ajuda na expansão do Twitter (mas não na definição do seu modelo de negócio).