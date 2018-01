Twitter lança ferramenta para 'matar' sistema de login e senha - Link - Estadão

Usuário poderá usar número de telefone e senha para acessar outros apps. FOTO: Divulgação Usuário poderá usar número de telefone e senha para acessar outros apps. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Twitter lançou hoje, durante uma conferência para desenvolvedores, uma nova plataforma para desenvolvimento de aplicativos chamada Fabric. Mas o que chamou mesmo a atenção foi um serviço chamado Digits, que pretende redefinir a forma como as pessoas usam login e senha.

A proposta é que o usuário possa usar o seu número de telefone cadastrado no Twitter como senha para acessar qualquer tipo de aplicativo em dois passos: primeiro, o usuário insere o número do telefone. Depois, o Twitter envia na sequência um SMS para o telefone com um código de verificação a ser usado no acesso ao app.

O sistema poupa os usuários de ter decorar o login e senha de diferentes apps, resolvendo o problema com o envio de mensagens de texto. Além de ser uma forma de aumentar a segurança no acesso, a ferramenta também mira em atrair mais usuários para o Twitter

“Os usuários são o foco da maioria dos apps. Não importa se eles usam aplicativos para marcar a pontuação de um jogo, criar vídeos de 6 segundos para compartilhar com amigos, ou pedir a entrega de hambúrguer e batatas fritas. Seja qual for o uso, a identidade é fundamental”, diz o Twitter em um post no seu blog. “Cada vez mais o número de telefone, mais do que um endereço de e-mail, é o principal identificador de uma pessoa – e em mercados em desenvolvimento é o único identificador, já que donos de smartphones muitas vezes não têm endereços de e-mail.”

O novo serviço está disponível em 216 países e em 28 idiomas, no iOS, Android e na web.

Desenvolvedores

O Twitter comemorou o lançamento dizendo que a nova plataforma Fabric contempla alguns problemas enfrentados por desenvolvedores como estabilidade, distribuição, receita e identidade, permitindo criar, por exemplo, apps mais estáveis.

A Fabric está disponível a partir de hoje para todos os participantes da Flight. Mais informações estão disponíveis na página de desenvolvedores do Twitter.