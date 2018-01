Twitter lança relatório de transparência - Link - Estadão

EUA são, de longe, país que mais solicitou dados de usuários da rede social, totalizando 948 perfis

SÃO PAULO – Inspirado por por iniciativa semelhante do Google, o Twitter publicou seu primeiro relatório de transparência. Os dados compilam pedidos de informações feitos por governos e órgãos de Justiça sobre usuários da rede social.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

As autoridades americanas são, de longe, as que mais solicitaram dados, mirando um total de 948 perfis. Bem mais que o segundo lugar, o Japão, que pediu material sobre 147 usuários. O Brasil aparece na lista, mas entre os últimos, tendo totalizado menos que dez pedidos.

Segundo o Twitter publicou em seu blog oficial nesta terça-feira, 3, o principal objetivo do relatório é lançar mais luz sobre pedidos de informações de governos sobre usuários, pedidos de governos para a retenção de conteúdo e intimações de proprietários de direitos autorais exigindo retirada de conteúdo.

A empresa garante que não acatou nenhum pedido governamental, mas que removeu um total de 5 mil tweets por questões de direitos autorais.

A empresa informou também que recebeu mais pedidos de governos no primeiro semestre de 2012 do que em todo o ano de 2011.

O Twitter disse que escolheu lançar o relatório perto do 4 de julho, data da independência americana, por “servir como importante lembrança da necessidade de cobrar responsabilidade dos governos, especialmente em favor daqueles que podem não ter a chance de fazer isso sozinhos”.