Twitter lança serviço #Music - Link - Estadão

Após especulações sobre a novidade, rede de microblogs anuncia serviço que sugere músicas e artistas com base em informações do perfil do usuário

SÃO PAULO – O Twitter acabou com as especulações e lançou nesta quinta-feira, 18, o Twitter #Music – serviço que sugere novos artistas e músicas para ouvir baseado em dados do perfil e nas contas que o usuário segue. O serviço está disponível na web e para usuários do sistema iOS.

Os primeiros países a terem acesso ao #Music são os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia.

Ainda não há previsão de quando o serviço chegará ao Brasil, mas o Twitter diz que “com o passar do tempo”, o #Music será lançado também em outros países e na plataforma Android.

Como funciona

O aplicativo possui quatro abas:

• “Popular”: mostra as músicas e artistas mais populares do momento;

• “Emerging”: sugere artistas e canções que estão ganhando popularidade na rede

• “Suggested”: sugere músicas e artistas com base nas contas e perfis que o usuário segue – ao clicar no ícone de um artista, o usuário pode ver a música mais famosa, seguir a conta do artista ou acessar a conta dele no Twitter para ter mais informações;

• “Now Playing”: permite que o usuário conferira e escute as músicas tweetadas pelas pessoas que ele segue.

As músicas do serviço virão de três outros serviços: iTunes, Spotify e Rdio. Os assinantes do Spotify e Rdio já podem usar o login de suas contas para ter acesso às faixas completas dos catálogos. Já no iTunes, o acervo ficará limitado a previews. No blog oficial do Twitter, a empresa diz que planeja incorporar outros serviços semelhantes no futuro.

