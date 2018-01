Twitter lança trending topics personalizado - Link - Estadão

Lista customizada será compilada a partir da localização do usuário e das pessoas seguidas

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta terça-feira, 12, que os Trending Topics, os assuntos mais comentados, poderão ser customizados para cada usuário. Com base na localização e nas pessoas seguidas, o algoritmo do Twitter compilará uma lista bem mais personalizada.

A nova opção ficará gradualmente disponível para o público a partir de hoje. As informações foram divulgadas no blog da rede social.

Quando estiver em pleno funcionamento, a opção de customização será automática. Se o usuário não quiser a personalização, pode então optar por qualquer uma das 150 localidades do mundo disponíveis para a função.