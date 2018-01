Twitter lança verificação de acesso por apps - Link - Estadão

Sistema de autenticação em duas etapas vai notificar o usuário sobre tentativa de acesso por meio de alerta no celular

SÃO PAULO – Depois de lançar, em maio, um sistema de autenticação em duas etapas por meio de mensagens de texto no celular, o Twitter anunciou nesta terça-feira, 6, uma versão do sistema de verificação por meios dos aplicativos para iOS e Android. Uma atualização para os aplicativos contendo o novo recurso já está disponível.

Em vez de digitar um código secreto enviado por SMS na hora de acessar uma conta, o usuário receberá um alerta em seu celular por meio do aplicativo do Twitter para autorizar o acesso, com informações sobre o navegador usado e a localização do responsável pela tentativa.

O Twitter também fornecerá um código de emergência para ser usado caso o telefone seja perdido ou em alguma tentativa o smartphone do responsável pela conta esteja desligado.

O sistema de autenticação em duas etapas já é usado por outras empresas, como o Google, e foi implantado pelo Twitter após uma série de ataques de hackers às contas de diversas empresas como o Burger King, Jeep, CBS, Fifa, Associated Press (AP) e do jornal Financial Times, no início do ano, que colocaram a credibilidade da empresa em xeque.

A atualização do aplicativo do Twitter lançada nesta terça-feira inclui outras novidades como mais informações nas buscas, mostrando como o usuário está conectado a outros, e uma galeria de fotos exibida em mosaico ao realizar uma pesquisa por fotos no site ou ao visitar o perfil de um usuário para ver as imagens postadas no microblog. Para isso, basta clicar na opção ” ver mais imagens”.

Galeria de fotos Tela em mosaico será exibida ao se clicar na opção “ver mais imagens” em uma busca de fotos ou na página de um usuários. FOTO: Divulgação

Como instalar a autenticação em duas etapas por celular.

- Acesse a opção “conta” no aplicativo e, em seguida, clique em configurações no menu à esquerda, abaixo da foto do usuário;

- Clique na opção “segurança” e desbloqueie o item “verificação de acesso”;

- Um código de segurança para emergências será informado. O número deve ser anotado em um local seguro para ser usado quando o telefone estiver desligado ou indisponível;

- A partir de agora, todo acesso só será completado com sucesso quando o usuário aprovar por meio do aplicativo no celular.

—-

Leia mais:

• Twitter adota novo sistema de autenticação