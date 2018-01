Twitter lançará ferramentas para empresas - Link - Estadão

A novidade chegou por um e-mail enviado a um seleto grupos de empresas: o Twitter lançará novidades para o público corporativo.

O “Twitter Business Center” fará com que as contas corporativas tenham algumas novidades. As empresas poderão customizar sua página e ganhar um selo de “Verified Account”. Além disso, as contas poderão ser alimentadas por vários usuários e aceitarão direct messages de todas as pessoas.

Esses screenshots foram publicados com exclusividade pelo Mashable. Algumas das principais novidades:

O Twitter já está de olho no público corporativo há algum tempo. O guia Twitter 101, que apareceu na homepage do Twitter na recente mudança, reúne dicas básicas para o uso da ferramenta por empresas. São desde um glossário básico até casos de sucesso de empresas que partiram para o Twitter.