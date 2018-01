Twitter legitimou conta falsa de Wendi Murdoch - Link - Estadão

O Twitter havia confirmado como legítima a conta falsa da esposa do dono da News Corp., mas voltou atrás em seguida

O casal foi fotogrado em Cannes na exibição do filme ‘Árvore da vida’, em maio. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

O popular site de microblogs Twitter pediu desculpas na terça-feira por confirmar incorretamente uma falsa conta de Wendi Deng, a mulher de Rupert Murdoch, presidente-executivo do conglomerado de mídia News Corp.

A falsa conta, @wendi_deng, surgiu no domingo, pouco depois que o magnata da mídia começou a operar sua conta real no Twitter, em 1º de janeiro. Funcionários da News Corp confirmaram que a conta de Murdoch é genuína. Como a conta de Murdoch no Twitter, o serviço de microblogs inicialmente confirmou a de Wendi Deng com a marca azul que identifica contas cuja identidade a companhia verificou.

Mas na manhã de terça-feira, 3, o Twitter se viu forçado a remover a marca de verificação da conta de Wendi, depois que ficou confirmado que a conta não era dela.

“Podemos confirmar que a conta @wendi_deng foi verificada indevidamente por breve período, e pedimos desculpas por quaisquer confusões que isso possa ter causado”, o Twitter afirmou em comunicado.

Matt Graves, porta-voz da empresa, se recusou a comentar mais sobre o assunto ou explicar de que maneira o erro havia sido cometido.

O Twitter, que permite que qualquer pessoa crie uma conta sob qualquer nome, gratuitamente, usa sua marca de verificação para ajudar os usuários a diferenciar entre contas reais de personalidades conhecidas e páginas de paródia criadas por outros usuários.

O perfil @Wendi_Deng, afirmava que Deng estava participando com o marido da “aventura” do Twitter; diversos tweets sobre Murdoch e mensagens públicas a celebridades como Piers Morgan e o empresário britânico Alan Sugar foram publicadas na página da conta.

Menos de 48 horas depois de criar a página e receber a verificação do Twitter, a conta @Wendi_Deng -registrada sob o nome de usuário Wendi Deng Murdoch- havia obtido mais de 10 mil seguidores interessados em notícias sobre a vida pessoal e privada de Murdoch. Até o momento em que este artigo foi publicado, a conta de Murdoch já havia obtido 95 mil seguidores.

A confirmação indevida do Twitter foi agravada porque um executivo de relações públicas da News International, divisão britânica da News Corp, confirmou por engano que a conta de fato era de Wendi Murdoch, quando questionado por jornalistas.

