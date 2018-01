Twitter libera DMs para não-seguidores - Link - Estadão

Caixa de mensagem privadas agora estará aberta para receber textos de todos os usuários do site

SÃO PAULO – Uma novidade descoberta nessa segunda-feira, 14, pode mudar a natureza de uma das funções mais importantes do Twitter: as mensagens privadas.

A partir de agora, o site começará a deixar que usuários que não sejam seguidores de uma conta específica possam enviar mensagens privadas (também conhecidas como DMs) para ela.

A novidade está sendo implementada aos poucos, e foi descoberta pelo profissional de marketing Jim Connoly. O Twitter ainda não se pronunciou sobre a implementação da novidade, que pode ser escolhida ou não pelos usuários.

You can now receive DM’s from anyone who follows you, without you following them. Just saw this in settings… pic.twitter.com/Lsf0FR563q

— Jim Connolly (@JimConnolly) October 15, 2013