Twitter minimiza interesse do Google - Link - Estadão

Informações de que o Google manteve conversas com o Twitter que avaliaram o serviço de microblogs em até US$ 10 bilhões “são apenas rumor”, disse o presidente-executivo do site, Dick Costolo, nesta segunda-feira, 14.

Perguntado durante a feira Mobile World Congress, em Barcelona, Espanha, se o Google poderia bancar uma aquisição de US$ 10 bilhões, Costolo respondeu: “Eu não sei de onde essas coisas surgem. É apenas rumor.”

Ele não quis comentar sobre o Facebook, que também tem sido alvo de rumores de que manteve discussões com o Twitter.

O site de microblogs, que afirma ter 175 milhões de usuários até setembro, levantou US$ 200 milhões em uma rodada de financiamento em dezembro, que avaliou a empresa em US$ 3,7 bilhões.

