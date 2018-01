Twitter muda a seção 'Descobrir' do site - Link - Estadão

Novidade quer melhorar visualização e chegará gradualmente ao usuários da rede social

SÃO PAULO – O Twitter anunciou hoje modificações na seção ”Descobrir” do site. Agora será possível acompanhar os tweets considerados mais relevantes em fluxo contínuo, como a timeline comum, porém já automaticamente ‘aumentados’ com links, fotos e RTs, deixando a visualização mais clara.

O recurso ‘Descobrir’ foi lançado em dezembro do ano passado para trazer aos usuários o que havia de mais importante acontecendo na rede. A ferramenta teve sua última alteração em maio deste ano, quando ficou mais personalizada.

No comunicado, o Twitter considerou que a novidade serve para os usuários encontrarem novas pessoas para seguir, assim como saber o que há de mais relevante entre as que já segue.

As modificações chegarão a todos os usuários gradualmente.