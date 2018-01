Twitter muda política de privacidade após críticas - Link - Estadão

O aplicativo do site de microblogging foi acusado de arquivar informações de contatos de usuários sem autorização

O site teria violado a privacidade de usuários a arquivos informações de contatos sem permissão. FOTO: Rick Wilking/Reuters

SÃO PAULO – O Twitter anunciou que vai mudar sua regras de privacidade depois da denúncia de que o aplicativo para aparelhos móveis guardava dados de todos os contatos dos usuários. O site afirmou que deverá tornar mais claras as informações sobre que tipo de dados serão cedidos pelo usuário ao autorizar o Twitter a vasculhar sua lista de amigos em busca de pessoas com conta no microblog.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O Twitter se tornou alvo de críticas ao lado da Apple, dona do sistema operacional móvel iOS iPhone. A fabricante foi alvejada por permitir que desenvolvedores criassem aplicativos para a sua loja virtual que conseguissem arquivar informações pessoais (como número de telefones de contatos, endereços e nomes) sem a devida permissão por parte dos usuários.

“O incidente levanta questões sobre se as políticas e práticas do iOS para desenvolvedores de aplicativos são insuficientes quando se trata de proteger a informação dos usuários de iPhones e a de seus contatos”, escreveu o deputado republicano Henry A. Waxman em carta ao CEO da Apple, Tim Cook.

Segundo o Guardian, a porta-voz do Twitter, Carolyn Penner disse à BBC: “Queremos ser mais claros e transparentes nas nossas comunicações com os usuários”. Penner garantiu que na próxima atualização das regras dadas a desenvolvedores, haverá termos mais claros, inclusive a opção de “Encontrar amigos” – objeto de toda a crise em torno do Twitter – provavelmente será remodelada.

No lugar de “procurar nos seus contatos”, o Twitter colocará “Faça o upload de seus contatos” (para iPhone) e “Importe seus contatos” (para Android). Segundo informações do Los Angeles Times, o Twitter chegava a arquivar os dados dos usuários em seus servidores por cerca de 18 meses. A Apple já teve que alterar seu iOS quando foi acusada de arquivar informações de geolocalização de seus usuários pelo período de um ano.

A cópia de contatos da agenda de usuários de aparelhos móveis foi percebida por um desenvolvedor de Cingapura chamado Arun Thampi, após constatar que a rede social Path teria copiado seus contatos do iPhone sem sua permissão.

—-

Leia mais:

• Apple corrigirá erro de apps que copiam dados