Twitter Music pode estrear no fim do mês - Link - Estadão

Novo aplicativo será baseado no site We Are Hunted, adquirido pelo Twitter recentemente

SÃO PAULO – O Twitter deve lançar o aplicativo Twitter Music até o final deste mês para o sistema iOS, de acordo com o site CNET, que teve contato com fontes próxima do assunto.

FOTO: DIVULGAÇÃO

O novo app será baseado no serviço para descobrir música We Are Hunted, comprado pelo Twitter no ano passado. O Twiter Music usará, por exemplo, a sua base de seguidores no Twitter para personalizar a indicação de músicas e artistas, que estarão disponíveis para streaming inicialmente no Soundcloud.

Com a novidade, o Twitter entra para a longa lista de serviços musicais de streaming, além de se armar para competir com a tag de música presente no novo feed do Facebook e o futuro serviço de música do Google.

Poucas horas após a divulgação da notícia pela CNET, o site do We Are Hunted saiu do ar sem qualquer explicação.

Ainda não ligada ao futuro serviço, a conta @TwitterMusic já tem 2 milhões de seguidores.

De acordo com o site, o Twitter Music contará com quatro abas: Sugestão (conteúdo baseado em quem você e seus amigos seguem), #NowPlaying (com as canções que usuários estão ouvindo utilizando a hashtag), Popular e Emergentes. Através do aplicativo será possível seguir automaticamente a conta oficial do artista no Twitter.