Twitter na capa da Time - Link - Estadão

E a repercussão do Twitter continua. Nesta semana, a revista norte-americana Time, uma das maiores do mundo, trouxe uma reportagem de capa sobre o serviço. Escrita pelo pensador em cultura digital Steven Johnson (@stevenbjohnson), a publicação aponta que “o Twitter está mudando a forma como vivemos e nos mostra o futuro da inovação”.

Segundo a reportagem, as pessoas estão fazendo do Twitter muito mais do que seus criadores imaginaram. “O mais fascinante do Twitter não é o que está fazendo com a gente. É o que estamos fazendo com ele”, diz o texto.

