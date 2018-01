Twitter nega abertura de capital - Link - Estadão

Biz Stone, o co-fundador do Twitter, durante conferência em 2010. FOTO: Adam Hunger/REUTERS

O Twitter não tem planos de abrir seu capital no futuro próximo e não precisa de capital adicional porque está fazendo dinheiro, afirmou o cofundador do popular site de microblogs, Biz Stone.

Ele também negou as informações de que o JPMorgan Chase estaria negociando a compra de 10% do Twitter por US$ 450 milhões, o que representaria um valor de US$ 4,5 bilhões para toda a empresa.

“Temos muito mais a fazer antes de pensar nisso”, disse Stone à Reuters, quando perguntado sobre as perspectivas de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), durante um fórum de negócios em Seul, nesta quinta-feira, 3, em meio a fãs que tentavam se aproximar para tirar uma foto com ele.

“Não estamos nem discutindo o assunto internamente. Está muito distante”, afirmou Stone, 36, acrescentando que o Twitter não tem planos de levantar capital pelos próximos 12 meses. A empresa, criada em 2006, emprega cerca de 350 pessoas.

A recente rodada de capitalização de US$ 1,5 bilhão realizada pelo Facebook, com a organização do Goldman Sachs, avaliou a empresa em US$ 50 bilhões.

Perguntado sobre uma reportagem do jornal Financial Times na semana passada segundo a qual um fundo de tecnologia do JPMorgan estaria negociando a aquisição de 10% do Twitter, Stone disse que “a reportagem foi inventada”.

O Twitter, que permite que seus usuários enviem mensagens de no máximo 140 caracteres a grupos de seguidores, é um dos mais populares serviços sociais da web, com 175 milhões de usuários em setembro.

Os serviços de redes sociais representam desafio cada vez maior para companhias de internet e tecnologia como Google, Microsoft e Yahoo, que concorrem com eles por usuários e verbas publicitárias. Isso gera especulações de que o Twitter venha a se tornar alvo de uma oferta hostil de aquisição.

No mês passado, a companhia de capital para empreendimentos de Marc Andreessen, co-fundador do Netscape, investiu US$ 80 milhões no Twitter.

Em dezembro, o Twitter anunciou ter levantado US$ 200 milhões em capital, em uma transação que avaliava a empresa em US$ 3,7 bilhões, menos de um ano depois que ela iniciou esforços para gerar lucro. O grupo de venture capital Kleiner Perkins Caufield & Byers, do Vale do Silício, liderou a rodada, que incluiu investidores existentes do Twitter.

