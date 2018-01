Twitter negocia compra da empresa de música online SoundCloud - Link - Estadão

Twitter há tempos negocia compra de empresas do setor – rumor do Financial Times cogita até aquisição do Spotify. FOTO: Reprodução Twitter há tempos negocia compra de empresas do setor – rumor do Financial Times cogita até aquisição do Spotify. FOTO: Reprodução

BANGALORE – O Twitter mantém conversas com o website de compartilhamento de áudio SoundCloud em esforços para adicionar a oferta de serviços de música, noticiou o jornal “Financial Times” nessa quinta-feira, 5, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O Twitter tem avaliado negócios de bilhões de dólares e tem também considerado a compra do serviços de streaming de música Spotify e o provedor de internet por rádio Pandora Media, disse o jornal.

O SoundCloud permite às pessoas fazer upload, gravar, promover e compartilhar música e outros arquivos de áudio.

A empresa ampliou agressivamente sua capacidade de oferecer conteúdo multimídia. No ano passado, adquiriu a We Are Hunted, uma startup de música da Austrália. A SoundCloud não quis comentar o negócio, enquanto o Twitter não respondeu imediatamente a um e-mail pedindo comentários.

