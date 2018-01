Twitter negocia compra do TweetDeck - Link - Estadão

A rede social Twitter mantém “negociações avançadas” para comprar a platagorma TweetDeck por cerca de US$ 50 milhões de acordo com uma reportagem do jornal Wall Street Journal em sua edição digital, sem identificar as fontes.

O TweetDeck é uma plataforma que facilita a publicação e o gerenciamento de mensagens no Twitter sem precisar entrar no site. A empresa conta com 15 funcionários e colaboradores, em sua maioria no Reino Unido, onde o Twitter pretende abrir um escritório neste ano, segundo o jornal.

O sucesso do Twitter está na instantaneidade e na facilidade de publicar as mensagens com limite de 140 caracteres públicas.

Assim como outras empresas que usam a API do Twitter, o TweetDeck foi criado como uma ferramenta para facilitar a interação com o Twitter e ainda permite usar outras redes, como Facebook, além de permitir acompanhar seguir assuntos específicos em diferentes janela — algo que é mais complicado de fazer no próprio Twitter.

