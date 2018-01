Twitter no dicionário - Link - Estadão

Twitter no dicionário

O Twitter entrou no dicionário (pelo menos em língua inglesa). Uma edição comemorativa do 30º aniversário do Collins Dictionary explicará o serviço de microblogging como um “site onde as pessoas publicam mensagens curtas sobre suas atividades diárias” – e só.

07/07/2009 | 18h58

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo