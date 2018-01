Twitter passa a mostrar 'favoritadas' dos amigos na timeline - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Twitter está sempre testando novos recursos para melhorar a experiência dos seus usuários: dessa vez, a novidade é que a rede social está começando a mostrar na sua timeline os tweets que pessoas que você segue favoritaram.

A visualização dos tweets na timeline é semelhante àqueles que foram retweetados. Veja:

Ooh now twitter inserting selected “[person you follow] faved” tweets into main timeline pic.twitter.com/zDhrNseNGs — Hunter Walk (@hunterwalk) August 16, 2014

Além disso, o Twitter também começou a mostrar tweets de gente que os seus amigos seguem — mas você não. Parece quase um contra-senso dentro do critério que a rede criou: você segue o que você quiser.

Twitter filling my feed with stuff I didn’t ask for – stuff other people follow and fav. pic.twitter.com/IVOViGF1QW — Peter Kafka (@pkafka) August 17, 2014

A novidade, entretanto, parece não agradar a maioria dos usuários.

Why does my twitter timeline randomly show me what people have favourited and who they follow? I don’t give a shit — rosie (@rosieminney) August 17, 2014

“Por que o Twitter começou a me mostrar o que as pessoas que eu sigo favoritaram? Não dou a mínima”, escreveu essa usuária.

.@twitter so you’re showing what people favorite on my timeline now? Isn’t that what a RT is for? — Nathan William (@Treadzone) August 17, 2014

Esse outro perguntou ao perfil oficial da rede social o porquê do experimento. “Não é para isso que serve o RT?”, diz ele.