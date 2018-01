Twitter perde dois antigos investidores - Link - Estadão

Ambos faziam parte do Conselho da empresa. As razões das mudanças não foran esclarecidas

Dois dos primeiros investidores do Twitter deixaram o conselho de diretores da companhia, na mais recente mudança na liderança da rede social. Fred Wildon, da Union Square Ventures, e Bijan Baet, da Spark Capital, não estão mais no Conselho do Twitter, informou a companhia nesta sexta-feira, 16.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Twitter não planeja apontar novos diretores para substituir Wilson e Sabet, disse uma fonte familiar ao assunto.

As razões da mudança não foram imediatamente esclarecidas. Wilson e Sabet não retornaram os emails para comentar o assunto.

Em outubro de 2010, Dick Costolo substituiu o co-fundador Evan Williams como presidente-executivo. No início deste ano, Costolo trouxe Jack Dorsey, outro co-fundador, de volta à companhia como presidente do Conselho de Administração.

William e outro co-fundador do Twitter, Biz Stone, recentemente começaram um novo projeto chamado Obvious Corp.

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)