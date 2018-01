Twitter permitirá conversas telefônicas de até dois minutos - Link - Estadão

Para completar uma ligação, as duas pessoas precisarão estar cadastradas tanto no Twitter quanto no Jajah. Além disso, uma precisa seguir a outra. Se tudo isso estiver de acordo, basta digitar @call @nomedousuário para que seja estabelecida uma conexão de voz sobre IP entre ambos. Legal, né?

O serviço da Jajah funcionará tanto pelo site quanto em aplicativos como o TweetDeck ou Seesmic. Segundo a companhia, a integração funcionará também com programas para smartphones, como o TwitterBerry.

Os 120 segundos, definidos pela Jajah, seriam o correspondente a um tweet verbal. A ideia não é que as pessoas fiquem batendo papo pelo aplicativo. Além disso, o tempo estipulado garantiria que o número telefônico do usuário nunca fosse revelado durante o uso do @call.