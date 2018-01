Twitter permitirá mensagens de até 10 mil caracteres - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

São tempos de mudanças no Twitter. Após Dick Costolo anunciar que deixará o cargo de CEO da empresa e Snoop Dogg mostrar interesse na vaga, foi anunciado que, a partir de agora, será possível mandar mensagens diretas (as DMs) com até 10 mil caracteres.

A mudança é um indício de transformação no Twitter. Com tal possibilidade, a rede social se aproxima da função de apps de mensagem instantânea, como o WhatsApp e o Messenger. Afinal, os usuários poderão conversar livremente dentro da própria rede.

Os tuítes públicos, por outro lado, continuarão tendo a restrição de 140 caracteres. “Vocês podem estar se perguntando o que isso significa para o lado público do Twitter. Nada! Os tuítes vão continuar com os mesmos 140 caracteres de hoje”disse Sachin Agarwal, gerente de produtos DM do Twitter.