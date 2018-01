Twitter pode prever bilheteria - Link - Estadão

Quer saber quanto um filme irá arrecadar na estreia? Olhe o Twitter. É isso que dizem dois pesquisadores do Vale do Silício. Eles dizem ter descoberto uma forma de usar a rede social para estimar, em tempo real, o interesse em determinado filme e de prever precisamente como será sua bilheteria no fim de semana de estreia.

Sitaram Asur e Bernardo Huberman, estudiosos de ciência social da computação da HP Labs, dizem que desenvolveram formulas computacionais abastecidas pelas atualizações do Twitter que podem predizer com 97,3% de precisão como será a arrecadação no filme no primeiro fim de semana de exibição.

Esse modelo de pesquisa baseada nos tweets pode se tornar uma ferramenta mágica para Hollywood, que tem se esforçado para encontrar modos confiáveis de predizer como será o desempenho de lançamentos. Além de outras coisas, o estudo poderia ajudar estúdios a decidir se fazem campanhas publicitárias de última hora ou se reduzem a propaganda para cortar gasto.

As fórmulas levam em conta o índice de menções em tweets que um filme recebeu para estimar seu desempenho. O teor positivo, negativo ou neutro das mensagens também são variáveis usadas para calcular com precisão quanto será a arrecadação nos finais de semana seguintes.

Segundo Huberman, o Twitter pode ser usado para se saber como será a estreia de todos os tipos de produtos e para prever quem será o vencedor de grandes competições que dependem de votação popular, como uma eleição, por exemplo.