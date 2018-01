?Twitter pode ser mais relevante? - Link - Estadão

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Sua visão sobre o Brasil mudou com essa visita?

Aprendi muita coisa. Acho que há algumas restrições relacionadas à infraestrutura e seria melhor se houvesse uma adoção mais rápida de smartphones por aqui. Mas definitivamente a visita nos encorajou a fazer mais investimentos no Brasil.

Dorsey quer trazer o Square para o Brasil. FOTO:Alex Silva/AE

As restrições do Facebook para os vídeos do Vine na rede social e as fotos do Instagram no Twitter incomodam?

Incomoda saber que as pessoas querem postar, mas eles pararam de permitir. Não achamos que faça sentido, mas não é nossa decisão.

Por que o pagamento móvel demora tanto para deslanchar?

O Square tem um custo alto para entrar no mercado porque temos de falar com os bancos, ver a regulamentação de cada país… Há muito a ser feito. Por isso o Square vai primeiro fazer que todos aceitem o que está bolso (cartão de crédito).

Fazer uma oferta inicial de ações (IPO) é um passo importante para o Twitter?

Eu não acordo pensando no IPO. Acordo pensando por que não temos uma determinada ferramenta. O IPO é só mais um evento para levantar fundos e neste momento não é uma meta.

Na falta de qual ferramenta você acorda pensando?

Nosso maior desafio é aumentar a relevância, de forma que o usuário possa pegar o smartphone e ver o que é mais importante para ele. Isso não é algo fácil de ser feito e fica ainda mais difícil em uma ferramenta de tempo real.

Como será a tecnologia daqui a dez anos?

À medida que a tecnologia melhora, ela desaparece. Os dados estão em todos os lugares e você pode acessá-los de onde estiver. A questão é como você vai acessá-los e para quê.

O Twitter vai se manter relevante no futuro?

O Twitter é a melhor forma de ver o que está acontecendo no mundo. Toda a mídia está lá, o presidente dos EUA também. Isso não vai desaparecer em dez ou quinze anos. O Twitter evolui e vai permanecer conosco por muitas gerações.

—-

Leia mais:

• Jack Dorsey: Rumo à política

• Link no papel 15/4/13