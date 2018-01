Twitter pode triplicar os lucros em 2011 - Link - Estadão

Comparativo entre os ganhos nas redes sociais: Facebook dispara, Twitter cresce e MySpace tem queda livre

Depois de muito tempo tateando sobre um possível modelo de negócios, parece que o Twitter conseguiu achar um bem lucrativo. Segundo uma estimativa do instituto de pesquisas eMarketer, o Twitter triplicará seus lucros em publicidade em 2011, alcançando US$ 150 milhões. No próximo ano, os lucros chegarão a US$ 250 milhões.

A estratégia de tweets pagos e trending topics promovidos rendeu parcerias com emrpesas como American Express, Coca-cola, Starbucks e Dell, entre outras. O Twitter começou a investir no formato no ano passado, ao trocar sua home page e tornar suas ferramentas mais amigáveis ao público corporativo.

Só que hoje a maior parte dos lucros — US$ 140 milhões — vem de anunciantes nos EUA. No resto do mundo, o lucro do Twitter ainda é pequeno.

Além disso, ao compará-lo com o Facebook, o Twitter ainda está engatinhando nos lucros por publicidade. O que o Twitter terá em 2011 foi o que o Faebook alcançou em 2007. Hoje a rede social deMark Zyuckerberg fatura US$ 1,8 bilhões – e, no ano que vem, serão pelo menos US$ 5 bilhões em lucros por publicidade.

“Se o Twitter conseguir aumentar sua base de usuários e convencer os marqueteiros sobre o seu valor como uma alternativa ao Facebook, eles irão ser bem sucedidos em aumentar os lucros. Em 2011 precisarão trabalhar horas extras para dar aos novos anunciantes uma experiência positiva”, avalia Debra Aho Williamson, analista da eMarketer.