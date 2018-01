Twitter prepara IPO para o mês de novembro - Link - Estadão

Fontes próximas a empresa dizem que processo de abertura de capital estaria previsto para antes do Dia de Ação de Graças

SÃO PAULO – A oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) do Twitter pode ser realizada antes do previsto. Fontes próximas ao negócio relataram a Reuters que o IPO está previsto para ser realizado antes do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, comemorado no fim de novembro. As mesmas fontes indicam ainda que o Twitter pretende levantar US$ 1 bilhão com a operação.

Jack Dorsey, cofundador do Twitter, declarou em abril que o IPO nunca foi uma meta, mas aconteceria em algum momento. FOTO:Alex Silva/Estadão

Como a realização da abertura de capital em novembro é considerada precoce pelo mercado, uma vez que o anúncio do pedido foi revelado na semana passada, especula-se que o Twitter teria preenchido os papeis para registrar o pedido na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) bem antes e decidido revelar o plano só na semana passada.

Um dos motivos para isso é a tentativa de evitar os erros cometidos pelo Facebook em sua conturbada abertura de capital e manter os números da empresa secretos pelo maior tempo possível.

Pelas regras da SEC, os números da empresa devem ser divulgados ao menos 21 dias antes da abertura de capital, o que significa que, se a operação realmente for ser realizada em novembro, esses dados serão conhecidos publicamente até outubro.

Por enquanto, o Twitter estaria procurando outros bancos para o grupo de subscritores e estaria em processo de finalização das cotas do negócio. O líder do processo é o banco Goldman Sachs.